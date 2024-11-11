Конкурс «Самая спортивная семья России» анонсировали в Подмосковье

Жители Подмосковья могут принять участие в онлайн-конкурсе Министерства спорта России «Самая спортивная семья России». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. Заявки можно подать до 30 ноября 2024 года на сайте проекта .

Участвовать могут семьи из всех регионов страны, вне зависимости от уровня подготовки. Главное условие — любовь к спорту и участие в спортивных мероприятиях. Соревнования пройдут в семи номинациях: «Спортивная семья ГТО», «Активные участники», «Семейные чемпионы», «Спортивная традиция», «Семейное селфи на спорте», «Семейная сборная» и «Спортивная династия».

Конкурс пройдет в три этапа, 15 декабря состоится награждение призеров и победителей. Главный приз — путевки по России для всей семьи. Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно на официальном сайте проекта.