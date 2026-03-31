Конкурс родительских комитетов прошел в Зарайске
Самый дружный класс выбрали в Зарайске. В округе прошел муниципальный этап конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители первых».
Флагманский проект Министерства образования, «Навигаторов детства» и «Движения первых» реализуется в Подмосковье второй год подряд. Муниципальный этап включал три задания. Нужно было сделать портфолио класса, создать страничку или веб-сайт, а также представить творческую визитку.
Из 20 с лишним команд до финала дошли 13. На сцене Дворца культуры имени Леонова ученики, родители и педагоги проявили креативность, артистизм и командный дух. Они пели, танцевали и устраивали настоящие театральные шоу.
«Мы радуемся тому, что родители так ответственно подходят к любым поручениям, которые дают классные руководители. Они не боятся в этот процесс войти и в нем активно участвовать», — отметила специалист управления образования Наталья Павлова.
Третье место в конкурсе жюри присудило команде «Патриоты» из школы № 1 имени Виктора Леонова. Второго места удостоились ученики, родители и педагоги четвертого класса лицея № 5, а первое место — у сборной восьмого класса из гимназии № 2. Гран-при и право представлять Зарайск на следующем этапе завоевала команда «Чемпионы на старте» лицея № 5. Зональные этапы конкурса пройдут 11, 18 и 25 апреля, а областной финал запланирован на 16 мая.