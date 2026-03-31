Конкурс родительских комитетов прошел в Зарайске

Флагманский проект Министерства образования, «Навигаторов детства» и «Движения первых» реализуется в Подмосковье второй год подряд. Муниципальный этап включал три задания. Нужно было сделать портфолио класса, создать страничку или веб-сайт, а также представить творческую визитку.

Из 20 с лишним команд до финала дошли 13. На сцене Дворца культуры имени Леонова ученики, родители и педагоги проявили креативность, артистизм и командный дух. Они пели, танцевали и устраивали настоящие театральные шоу.