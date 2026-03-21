Конкурс родительских комитетов прошел в Волоколамске

20 марта Центр культуры и творчества «Родники» стал площадкой второго муниципального конкурса «Секреты дружного класса. Родители Первых». За звание самого сплоченного коллектива боролись команды из девяти школ Волоколамского округа.

Зал был полон: участников активно поддерживали одноклассники, родители и учителя. На сцену выходили все вместе — дети и взрослые, показывая, как важно работать одной командой. В фойе развернулась большая выставка, на сцене представили портфолио, видеоролики и социальные проекты.

С приветственным словом выступили заместитель главы округа Елена Филатова и председатель Совета депутатов Татьяна Шаргаева. Они подчеркнули значимость сотрудничества семьи и школы в воспитании детей. Работы оценивало жюри под председательством начальника Управления системой образования Елены Медведковой.

Итоги конкурса:

— Гран-при — школа № 3

— 1 место — Гимназия № 1

— 2 место — Детгородковская школа

— 3 место — школа № 2

Все участники получили награды и яркие впечатления. Конкурс еще раз показал, насколько сильными могут быть школьные команды, когда рядом родители.



