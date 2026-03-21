Конкурс родительских комитетов прошел в Волоколамске
20 марта Центр культуры и творчества «Родники» стал площадкой второго муниципального конкурса «Секреты дружного класса. Родители Первых». За звание самого сплоченного коллектива боролись команды из девяти школ Волоколамского округа.
Зал был полон: участников активно поддерживали одноклассники, родители и учителя. На сцену выходили все вместе — дети и взрослые, показывая, как важно работать одной командой. В фойе развернулась большая выставка, на сцене представили портфолио, видеоролики и социальные проекты.
С приветственным словом выступили заместитель главы округа Елена Филатова и председатель Совета депутатов Татьяна Шаргаева. Они подчеркнули значимость сотрудничества семьи и школы в воспитании детей. Работы оценивало жюри под председательством начальника Управления системой образования Елены Медведковой.
Итоги конкурса:
— Гран-при — школа № 3
— 1 место — Гимназия № 1
— 2 место — Детгородковская школа
— 3 место — школа № 2
Все участники получили награды и яркие впечатления. Конкурс еще раз показал, насколько сильными могут быть школьные команды, когда рядом родители.