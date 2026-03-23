Конкурс родительских комитетов прошел в Пушкино

В Образовательном комплексе № 11 Пушкино 20 марта прошел муниципальный этап Московского областного конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса „Родители первых“». Участие приняли 16 команд из школ округа.

Жюри оценивало участников по трем этапам: портфолио команды, творческая визитка и собственный интернет-ресурс.

На первом этапе команды представили стенды, рассказывающие о жизни классов и работе родительских комитетов. Команда Образовательного центра № 5 Ивантеевки сделала своей «изюминкой» национальные костюмы разных народов.

Второй этап включал оценку активности родительских комитетов в цифровой среде: члены жюри изучили социальные сети классов и интернет-ресурсы.

Кульминацией конкурса стала творческая визитка «Наш веселый дружный класс». За три минуты командам нужно было показать творческие таланты класса. Ученики пятого класса Ашукинского образовательного комплекса готовились к конкурсу полтора месяца. Одна из учениц написала авторскую песню о родной школе и классе.

Победителем муниципального этапа стал Образовательный центр № 5 из Ивантеевки. Теперь команде предстоит представить округ на областном этапе конкурса.