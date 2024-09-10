Конкурс рисунков проведут среди детей сотрудников полиции в Химках

Всероссийский детский конкурс рисунков «Мои родители работают в полиции» пройдет в Химках в сентябре. Отборочный этап продлится до конца месяца.

Впервые свои работы на конкурсе смогут представить студенты художественных вузов и профессионалы. Отдельную номинацию приурочили к Году семьи.

Отборочный этап пройдет в трех возрастных категориях. Участники могут использовать различные материалы: карандаши, краски и фломастеры. Работы вместе с краткой биографией участников принимают до 25 сентября в Управлении МВД России в Химках по адресу: улица Гоголя, дом № 6, кабинет № 262.

Независимое жюри выберет три рисунка из каждой категории и один из специальной номинации. Авторов лучших работ далее будет ждать областной этап.

Отметим, что при поддержке губернатора Андрея Воробьева и главы городского округа Дмитрия Волошина в Химках регулярно проводят творческие конкурсы и эстафеты международного и всероссийского уровня.

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