Конкурс рисунков на асфальте провели в институте культуры в Химках

Конкур рисунков на асфальте среди студентов Московского государственного института культуры организовали в Химках. Участие приняли несколько десятков человек.

Победительницей конкурса рисунков стала Ксения Костюкова, а призерами — Максим Кузнецов и Арина Фролова. В качестве поощрения ребятам подарили изделия от Центра создания прототипов и макетов института культуры. Победительнице вручили футболку, за второе место — шоппер, за третье — стеклянный значок. На все три памятных сувенира нанесли принты с работами участников конкурса.

Отметим, что Центр создания прототипов и макетов института культуры производит фирменные изделия с авторскими изображениями на любой поверхности: ткани, керамике, дереве и стекле.

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