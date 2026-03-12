Это мероприятие призвано не только раскрыть творческий потенциал молодежи, но и привить подрастающему поколению любовь к родному краю и бережное отношение к его природным богатствам. Главными участниками состязания традиционно выступают воспитанники школьных лесничеств, работающих под патронажем Егорьевского филиала Государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес».

«Эти ребята не понаслышке знают жизнь леса, участвуя в акциях по посадке деревьев и охране природы, а теперь они получили возможность выразить свои чувства на бумаге. Важным отличием конкурса в этом году стала отмена сезонных ограничений. Если раньше просили художников изображать исключительно зимние пейзажи, то теперь полет фантазии ничем не ограничен. Золотая осень, пробуждение весны, буйство летней зелени или суровая красота заснеженных сосен — юные мастера могут выбрать любое состояние природы, которое находит отклик в их сердцах», — сообщили организаторы.

Конкурс продлится еще несколько недель. Имена лучших художников-экологов назовут 10 апреля. Победителей ждут памятные награды.