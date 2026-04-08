Конкурс профмастерства завершился в Можайске

Очный этап конкурса в Можайском техникуме прошел 7 апреля с участием 11 студентов. Итоги состязания подведут 14 апреля после оценки практических и теоретических навыков участников.

В Можайском техникуме завершился основной этап традиционного конкурса профессионального мастерства среди студентов. Участники представили знания по специальности и показали навыки в реальных задачах.

Конкурсная комиссия включала представителей муниципальной власти и общественных организаций. В составе жюри работали начальник отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации округа Галина Селиванова, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев, координатор движения «Волонтеры Подмосковья» в Можайске Оксана Маруненко и председатель Молодежного парламента Анна Леванова.

Эксперты общались со студентами во время выполнения заданий. Каждый участник рассказал о своем выборе профессии, планах и сложностях в обучении.

«Мы видим, что ребята осознанно выбрали специальность и готовы развиваться дальше», — отметила Галина Селиванова.

Конкурс охватил семь направлений подготовки. Студенты представили работы в сфере кулинарии и кондитерского дела, швейного производства, индустрии красоты, полиграфии, пожарной безопасности, ремонта автомобилей и плотницкого дела.

Практическая часть стала ключевой. Участники готовили блюда, демонстрировали швейные изделия, выполняли технические операции с автомобилем и показывали образцы печатной продукции. Несмотря на волнение, студенты действовали уверенно и последовательно.

«Я выбрал эту профессию, потому что мне интересно создавать что-то своими руками и видеть результат», — рассказал один из конкурсантов.

Конкурс «Лучший по профессии» проводят в техникуме ежегодно. Он направлен на развитие интереса к рабочим специальностям и укрепление практических навыков студентов.