Конкурс профмастерства среди водителей скорой помощи прошел в Коломне

Ежегодный конкурс мастерства водителей скорой медицинской помощи прошел в Коломне. В финал вышли 18 человек, а лучшим стал шофер из Ликино-Дулева Павел Костин.

Водители соревновались в трех номинациях: знание правил дорожного движения, знание медицинской комплектации и использование оборудования автомобиля скорой, а также мастерство вождения. Состязания проходили на специальной площадке, а в финал вышли 18 человек.

«Все они — профессионалы, в очередной раз доказавшие это на всех этапах конкурса. Молодцы! Среди них нет случайных людей. Медики выездных бригад могут только порадоваться за них и в очередной раз убедиться, что они доверяют себя, свою работу и пациентов настоящим мастерам», — сказал главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.

Водители продемонстрировали свои навыки после теоретической части программы. Они маневрировали на площадке с помехами, которая была максимально приближена к реальным условиям на дорогах.

Лучшим водителем стад Павел Костин из Ликино-Дулева. Он получил кубок и премию в размере 100 тысяч рублей. Призами также поощрили призеров конкурса.