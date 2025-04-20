Конкурс профмастерства среди сварщиков прошел в Красногорске

Лучшего сварщика определили в Красногорске. Участниками конкурса профессионального мастерства стали девять специалистов из нескольких предприятий округа.
Конкурсанты прошли теоретические и практические испытания. Первое место занял победитель прошлогодних соревнований.
«Во все времена рабочие профессии ценились государством, и люди тоже уважали человека труда. Все, что сделано вокруг нас, что построено — сделано усилиями человека труда. Я знаю, что люди, которые сегодня приняли участие в конкурсе — подготовленные люди. И руководители предприятий направили самых лучших, самых подготовленных конкурсантов», — прокомментировал председатель ППО «Бецема» Роспрофпром Андрей Заболуев.
Все участники профессионального турнира получили грамоты и производственные премии. Призеров и победителей наградили денежными призами.
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