Конкурс профмастерства среди студентов-аграриев прошел в Подмосковье
На базе Коломенского аграрного колледжа имени Козлова прошел конкурс профессионального мастерства «Труд крут!». Мероприятие объединило студенческие сельскохозяйственные отряды Центрального федерального округа.
Участники соревновались в пяти ключевых направлениях сельского хозяйства. Например, в компетенции «Ветеринария» студенты демонстрировали навыки клинического осмотра и лабораторных исследований животных, а в «Зоотехнии» оценивали упитанность животных и качество кормов. Лучший результат в этой номинации показала Милослава Дурова.
В направлении «Технология переработки продукции» Анастасия Бессонова заняла второе место, а Светлана Зязина — третье в компетенции «Сбор сезонного урожая». В министерстве сельского хозяйства региона отметили, что эти успехи подчеркивают высокую подготовку участников.
В ведомстве добавили, что конкурс стал не только соревнованием, но и важной платформой для обмена опытом, укрепления связей и подготовки квалифицированных кадров для развития сельского хозяйства.
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