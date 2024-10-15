Конкурс профмастерства среди студентов-аграриев прошел в Подмосковье

Участники соревновались в пяти ключевых направлениях сельского хозяйства. Например, в компетенции «Ветеринария» студенты демонстрировали навыки клинического осмотра и лабораторных исследований животных, а в «Зоотехнии» оценивали упитанность животных и качество кормов. Лучший результат в этой номинации показала Милослава Дурова.

В направлении «Технология переработки продукции» Анастасия Бессонова заняла второе место, а Светлана Зязина — третье в компетенции «Сбор сезонного урожая». В министерстве сельского хозяйства региона отметили, что эти успехи подчеркивают высокую подготовку участников.

В ведомстве добавили, что конкурс стал не только соревнованием, но и важной платформой для обмена опытом, укрепления связей и подготовки квалифицированных кадров для развития сельского хозяйства.

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