Конкурс профмастерства среди работников сферы ЖКХ начался в Подмосковье

Ежегодный конкурс профмастерства среди работников отрасли ЖКХ начался в Подмосковье. За победу будут бороться аварийные бригады, электрогазосварщики, экскаваторщики, диспетчеры и инженерно-технические работники.

Старт конкурсу «Лучший по профессии 2025» дало региональное МинЖКХ. В ведомстве рассказали, что в этом году ввели дополнительную номинацию — «За верность профессии», в рамках которой оценят видеопрезентации трудовых династий.

Глава министерства Кирилл Григорьев напомнил, что конкурс проводят уже более 20 лет. В этом году акцент сделали на ключевые специальности: сварщики, экскаваторщики, мастера АВР и ИТР.

«Именно они первыми выходят на устранение техинцидентов зимой. От их профессионализма зависит работа ключевых узлов и систем водоснабжения, водоотведения региона. Поэтому мы разработали перечень критериев, включая скорость реагирования, знание нормативной базы, время и качество выполнения работ, а также навык владения инструментами, по которым проверим мастерство участников», — сказал министр.

Участники конкурса пройдут три этапа. Это смотр профессиональной деятельности номинантов по чек-листу, работа конкурсной комиссии и награждение.

В каждой номинации определят по три победителя.