Конкурс профмастерства среди пожарных прошел в Лыткарине

Финал областного смотра-конкурса на лучшее звено газодымозащитной службы Московской области прошел в Лыткарине. В соревнованиях приняли участие 39 команд, 14 из которых представляли Подмосковье.

По словам заместителя председателя конкурсной комиссии, первого заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадима Беловошина, главная цель конкурса — продемонстрировать навыки тушения пожаров особенно работая в непригодной для дыхания среде.

«Огнеборцы отвечали на пять вопросов по теории пожарного дела и решали одну задачу по проведению расчетов параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. В практической части конкурса газодымозащитники оказывали первую помощь двум пострадавшим, один из которых находился в сознании и имел травмы головы и конечностей различной степени тяжести, другой пребывал без сознания, и ему требовалась сердечно-легочная реанимации», — рассказал Вадим Беловошин.

Он добавил, что свои выступления команды завершили преодолением полосы препятствий с множеством сложностей, требующих от пожарных ловкости, выносливости и смекалки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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