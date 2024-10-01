Конкурс профмастерства «Сестринское дело» провели в колледже «Подмосковье»

Конкурс профессионального мастерства «Сестринское дело» провели в колледже «Подмосковье». За победу состязались медсестры Клинской и Солнечногорской больниц, а также студенты.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, конкурс проходил в два этапа.

Сначала участникам предстояло ответить на 40 каверзных вопросов, чтобы оценить готовность медиков к работе в экстремальных условиях. На втором этапе медсестры демонстрировали практические навыки работы с пациентами. Медики показали, как они делают катетеризацию периферической вены, накладывают повязки «Чепец» и шины. Задания нужно было выполнить в течение ограниченного времени.

«Члены жюри отметили высокий уровень организации конкурса и значимость подобных мероприятий для обмена опытом и совершенствования профессиональных навыков и личностных качеств будущих и действующих медицинских сестер», — подчеркнули в ведомстве.

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