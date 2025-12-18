Конкурс профмастерства прошел в колледже «Московия» в Домодедове

Участие в первом конкурсе профессионального мастерства среди студентов средних специальных учебных заведений приняли 45 человек. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом, проверки знаний и важным шагом на пути к будущему трудоустройству молодых специалистов.

Представителям разных структур колледжа было необходимо продемонстрировать знания и навыки в области электрооборудования и медицинской подготовки. Конкурс состоял из пяти этапов, объединивших теорию и практику. Практическая часть включала работу с воздушными линиями электропередачи, проверку средств индивидуальной защиты и оказание первой помощи. Все задания участники выполняли в условиях, максимально приближенных к реальной профессиональной деятельности.

Член жюри Константин Горохов рассказал, что по итогам состязаний определят победителя, двух призеров и еще пять команд, которым предложат трудоустройство в компании «Россети» с 2026 года. «Россети», при поддержке которой проводился конкурс, активно участвует в профориентационной работе и уже заключает с учащимися целевые договоры.

Подобные мероприятия позволяют работодателям заранее увидеть потенциальных сотрудников, а студентам — рано начать карьеру по специальности.