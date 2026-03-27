Конкурс профмастерства к 90‑летию Госавтоинспекции пройдет в Серпухове

27 марта на базе Серпуховской Госавтоинспекции прошел первый этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников дорожно-патрульной службы, приуроченный к 90-летней годовщине образования службы. В состязании приняли участие 18 наиболее опытных и подготовленных автоинспекторов.

В ходе конкурса сотрудники демонстрируют уровень знаний законодательства, физическую подготовку, навыки ручного регулирования дорожного движения и мастерство вождения автомобиля. Победитель представит подразделение на областном этапе в Рузе. Триумф на этом уровне откроет дорогу к участию во Всероссийском этапе в Орле.

Традиционное участие Серпуховской Госавтоинспекции в конкурсе подчеркивает стремление коллектива к совершенствованию профессионального мастерства и поддержанию высоких стандартов службы в преддверии юбилейной даты.