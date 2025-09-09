Конкурс профмастерства для водителей автобусов пройдет в Коломне

В Коломне пройдет финал конкурса профмастерства для водителей автобусов. Организатором состязания выступит перевозчик «Мострансавто», сообщили в подмосковном Минтрансе.

Участниками финальных соревнований станут 40 человек, прошедших отбор в филиалах компании. Площадкой для проведения определено МАП № 2.

На конкурсе водители сядут за руль автобусов ЛиАЗ-5292 и ГАЗ А68R52. Им предстоит продемонстрировать безупречное знание ПДД, скоростное маневрирование и «комфортное вождение» с емкостью воды в салоне. В поездках они выполнят такие элементы, как «круг», «бокс», «колея», «змейка», «тоннельные ворота», «эстафета» и «стоп». Основная задача последнего испытания — не расплескать ни капли жидкости.

«Этот конкурс — наш внутренний экзамен на высший уровень профессионализма. Мы возрождаем традицию после двухлетнего перерыва, чтобы показать: безопасность и комфорт пассажиров начинаются с мастерства водителя», — отметили в компании.

Победители получат выигрыш и будут представлять «Мострансавто» на областном конкурсе 19 сентября.