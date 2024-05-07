Конкурс профмастерства для будущих педагогов начался в Подмосковье | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 14:27 Конкурс профмастерства для будущих педагогов начался в Подмосковье Министерство образования МО

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Традиционный конкурс профориентационного мастерства «Шаг в профессию» стартовал в Ресурсном центре педагогического образования Московской области. Он направлен на выявление и поддержку талантливых будущих педагогов.

Участники конкурса проходят несколько испытаний: представляют визитную карточку «Я — будущий учитель», проводят учебное занятие и родительское собрание, а также демонстрируют умение использования электронных образовательных ресурсов.

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Те, кто покажут себя лучше остальных, получат возможность защищать честь своего вуза на областном уровне.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ. На ближайшее время перед регионом стоит задача — отличиться по качеству образования.

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