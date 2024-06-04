Конкурс проектов в области сельского хозяйства провели в Наро-Фоминске

Как влияют стимуляторы роста на урожайность огурцов, каковы идеальные условия содержания коров на ферме, зачем пчелиному улью умная вентиляция. Все это и многое другое рассказали школьники Наро-Фоминска на конкурсе проектов в области сельского хозяйства, который прошел в поселке Атепцево.

Проект «Выращивание растений на различных субстратах» учениц наро-фоминской школы № 4 Ксении Можаевой и Евгении Дынько был максимально практичным. С февраля девочки экспериментировали и проверяли свои гипотезы на практике — на домашней рассаде. Школьницы не планируют поступать в агротехнические вузы, но знания и опыт им пригодятся в дальнейшем.

Защита агротехнических проектов учениками старших классов Наро-Фоминского округа прошла в офисе компании «Элинар». Этой традиции уже три года — со времени подписания соглашения о сотрудничестве с управлением по образованию администрации Наро-Фоминска и калужским филиалом Университета имени Тимирязева. Победа в конкурсе — плюс восемь баллов к ЕГЭ.

«Это большое подспорье при поступлении в аграрный вуз, но и аграрному вузу это тоже подспорье, ведь к нам приходят ребята, уже знакомые с нашей системой. И „Элинар“ тоже замечательно: мы выращиваем с детского возраста сотрудников, которые в будущем придут сюда специалистами», — говорит заместитель директора калужского филиала РГАУ-МСХА имени Тимирязева Татьяна Пимкина

Финалисты, успешно защитившие свои проекты, учатся в специализированных агроклассах. Программа с двухгодичным теоретическим и практическим обучением азам сельского хозяйства — это ноу-хау Наро-Фоминского городского округа.

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