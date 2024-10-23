Жителей Химок пригласили принять участие в поэтическом конкурсе

Представить произведения собственного сочинения или написанные другим автором смогут опытные поэты и любители. Конкурс «Я говорю» проведут для участников в возрасте от трех до 99 лет.

Поэтический конкурс пройдет в два этапа. Сначала участникам будет необходимо отправить на почту khimki-mk@mail.ru заявку с указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения, небольшим рассказом о себе и стихотворением для выступления. Регистрация продлится до 1 ноября.

Дату проведения конкурса «Я говорю» организаторы сообщат каждому участнику индивидуально.

Творческая встреча состоится на сцене музейно-выставочного комплекса «Артишок». Особую атмосферу выступления создадут свечи и свет софитов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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