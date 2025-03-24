Конкурс «Подмосковные мастера» пройдет в Одинцове

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Конкурс декоративно-прикладного искусства «Подмосковные мастера» состоится в очном формате 26 апреля в Одинцовской школе искусств «Классика». В состязании могут принять участие воспитанники школы, художественных отделений Одинцовского округа и Московской области.

Заявки на конкурс принимаются до 5 апреля на единую почту конкурса: hudclassic@yandex.ru. Участниками могут стать дети и подростки в возрасте от 10 лет до 17 лет включительно.

Победители получат дипломы лауреатов первой, второй и третьей степени, а всем участникам вручат электронные дипломы.

Участие в конкурсе декоративно-прикладного искусства бесплатное. С положением конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Одинцовской детской школы искусств «Классика».

Целью проведения конкурса является сохранение и развитие искусства.