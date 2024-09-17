Конкурс по уборке стартовал в Подмосковье в рамках марафона чистоты

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Конкурс по уборке территорий в рамках всероссийского экомарафона стартовал в Подмосковье 15 сентября. Организатором выступила команда «Центр Чистой природы 12-15».

Любой желающий может провести субботник, собрав команду и выбрав участок для уборки. Активистам выдадут бесплатные перчатки и мешки из переработанных материалов. В ходе уборки участники зарабатывают баллы, которые можно обменять на призы.

Баллы начисляются за количество проведенных субботников, собранных мешков мусора и количество участников. Победитель получит эконабор, включающий термокружку, ланч-бокс и другие полезные предметы.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить форму, найти участок и сделать фото «До», провести субботник и выложить фото «После». Акция продлится до 31 октября.

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