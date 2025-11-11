Конкурс по сбору макулатуры стартовал в Зарайске

В Зарайске стартовала осенняя акция по сбору макулатуры «БумБатл», которая продлится до 30 ноября. Цель мероприятия — привлечь жителей к ответственному обращению с бумажными отходами и поддержать инициативу по сохранению природных ресурсов.

В рамках акции каждый житель округа может принести ненужные бумажные материалы в специально организованные пункты приема. Принимаются различные виды макулатуры: офисная бумага, газеты и журналы, картон, бумажная упаковка, старые учебники и другие печатные издания. Пункты сбора работают по двум адресам: в деревне Гололобово, дом 10, и в городе Зарайске, по улице Карла Маркса, дом 15/10. Вся собранная макулатура будет передана на переработку.

По итогам акции организаторы подведут итоги и определят победителей в каждом муниципалитете. Активные участники, собравшие наибольшее количество макулатуры, получат различные призы — билеты на концерты, театральные представления или спортивные мероприятия.