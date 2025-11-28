Конкурс по разработке логотипа для «Мострансавто» продлится до 15 декабря

Компания «Мострансавто» продолжает открытый конкурс на создание юбилейного логотипа, который станет символом 100-летия компании. Свой вариант могут предложить все желающие — от профессиональных дизайнеров до тех, кто просто любит творить и готов предложить интересные идеи.

За 100 лет «Мострансавто» выросло из небольшой автоколонны в крупную транспортную систему, которая сегодня ежедневно перевозит свыше 1,5 миллиона пассажиров и соединяет самые удаленные районы области. Конкурсантам предлагают создать яркий и запоминающийся знак, отражающий долгий путь и развитие компании. Уже более 40 человек отправили свои работы на участие. Победитель не только получит подарки, но и впишет свое имя в историю одного из крупнейших перевозчиков страны.

Подать заявку можно до 15 декабря 2025 года. Для этого нужно отправить свой вариант логотипа и контактные данные на почту pressamta@mtamo.ru. От одного участника принимают только одну работу.