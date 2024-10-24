Конкурс по правилам дорожного движения провели для дошкольников в Лобне

Конкурс «Дорожная азбука» для воспитанников дошкольных отделений Лобни проводится каждый год. Дети в игровой форме изучают правила дорожного движения. Для этого они разыгрывают ситуации, которые могут произойти на дороге.

Воспитатели дошкольников рассказали, что ребятам очень понравилось участвовать в конкурсе, они с большим интересом включились в процесс обучающей игры. В завершение все участники получили сладкие подарки.

Главной задачей мероприятия является формирование у юных лобненцев культуры безопасного поведения в транспорте и на дороге. Итоги конкурса будут известны 28 октября. Победителей наградят специальными дипломами.

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