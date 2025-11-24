Конкурс по ПДД проведут для детей Павловского Посада

III Всероссийский творческий конкурс «Азбука безопасности дорожного движения», посвященный тематике соблюдения правил поведения на дорогах, проходит среди детей и подростков. Организаторы мероприятия решили расширить рамки участия и включить в число потенциальных претендентов школьников из Павловского Посада.

«Инициатива направлена на популяризацию культуры безопасного передвижения пешеходов и водителей, снижение числа несчастных случаев на дорогах, привлечение внимания общественности к проблемам детского травматизма и обеспечение профилактики происшествий среди детской аудитории», — сообщили организаторы.

Возрастной диапазон участников варьируется от четырехлетних детей до семнадцатилетней молодежи. Стихи и музыкальные композиции, созданные детьми, родителями либо педагогическими коллективами, принимаются до восемнадцатого декабря включительно. Участники поделятся на группы согласно возрасту: младшая группа, средняя группа, старшие школьники, подростковая группа, а также самая взрослая возрастная категория.

При оценке работ жюри уделит внимание следующим критериям: соответствие заявленной тематике, артистичность исполнения, правильность дикции и четкость произнесенных звуков, использование актерских приемов и творческий подход к оформлению выступлений.