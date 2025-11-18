Конкурс «Педагогический дуэт» прошел в Солнечногорске

На базе колледжа «Подмосковье» состоялся региональный конкурс профессионального мастерства «Педагогический дуэт». В нем участвовали 16 команд из образовательных организаций Московской области, продемонстрировавших свои умения и педагогические компетенции.

Каждая команда была представлена молодым специалистом и опытным наставником, предварительно прошедшими отбор в своих учреждениях. Участники выполнили четыре конкурсных испытания. В визитной карточке рассказали о себе, в испытании «Знатоки ФГОС» показали знание образовательных нормативов и стандартов. В рамках «Педагогической задачи» конкурсанты решали непростую ситуацию, требующую профессионального и психологически грамотного подхода. Завершили выступления творческие проекты, посвященные развитию педагога, его имиджу и перспективам среднего профессионального образования.

«Конкурс мы проводим в четвертый раз. Он задумывался как тандем молодости и опыта для повышения престижа профессии педагога и обмена лучшими практиками. Зародился он в наших стенах и затем вышел на региональный уровень, с каждым годом собирая все больше участников», — отметила директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина.

Работу участников оценивали представители Корпоративного университета развития образования и учреждений среднего профессионального образования. Жюри определило победителей и призеров, а также отличившихся в специальных номинациях. Команды получили кубки, дипломы и призы от спонсора.

«„Педагогический дуэт“ позволяет молодым специалистам лучше понять свои точки роста, перспективы развития как педагога, получить неповторимый опыт от взаимодействия с коллегами по цеху из разных городских округов Подмосковья. Впоследствии это поможет им в практической деятельности, а также при самосовершенствовании в профессии», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Победу одержали преподаватели «Губернского колледжа» Дмитрий Решетов и Иван Пономаренко. Второе место заняла команда колледжа «Подмосковье», которую представляли педагоги структурного подразделения № 1 в Солнечногорске Полина Кузьмина и Татьяна Карина.

«Такие конкурсы позволяют нам развиваться, изучать опыт во взаимодействии. Чтобы победить, нужно было пройти отбор среди коллег, быть креативным, работать в общем тандеме и показать хорошую командную работу», — поделилась мастер производственного обучения по направлению «Гостеприимство и туризм» Полина Кузьмина.

Конкурс «Педагогический дуэт» проводится при поддержке Министерства образования Московской области.