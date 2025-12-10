Конкурс «Педагогический дебют — 2025» прошел в Орехово-Зуеве

Государственный гуманитарно-технологический университет в Орехово-Зуеве завершил XI областной конкурс педагогов «Педагогический дебют-2025», в котором приняли участие 54 начинающих преподавателя. Конкурс выявлял молодых учителей с небольшим профессиональным стажем, до трех лет, соревнующихся в презентациях педагогического опыта, проведении уроков и публичных выступлениях.

В результате испытаний и оценки жюри пятерым участникам присвоили звания лауреатов. В числе победителей оказались Илья Кувшинов, преподаватель математики из Старокупавинского лицея Богородского округа, Максим Догадов, учитель русского языка и литературы из школы № 27 города Балашиха, Игорь Мостовой, учитель информатики и математики из Лицея № 4 города Коломны, Юлия Гусева, преподаватель истории и обществознания из гимназии имени подольских курсантов, город Подольск и Ольга Михеева, учитель биологии из Павлово-Посадской гимназии.

Завершение конкурса сопровождалось поздравлениями ректора ГГТУ Галины Скударевой и президента университета Надии Юсуповой, адресованными лауреатам и другим участникам мероприятия.