Конкурс «Педагог года» начался в Серпухове

Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства стартовал в городском округе. В нем участвуют 30 учителей из разных образовательных учреждений Серпухова.

Торжественное открытие конкурса прошло в школе № 18. Педагоги будут состязаться в трех номинациях: «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют». Оценивать результаты участников конкурса, каждый из которых является лучшим в своем учреждении образования, будет профессиональное жюри. Его возглавит Народный учитель России Александр Лысиков.

Победители муниципального этапа будут представлять Серпухов на областном конкурсе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает около 53 тысяч учителей. Активное привлечение новых педагогов в школы Московской области позволило значительно сократить дефицит специалистов. В этой работе помогают меры поддержки, принятые в регионе — компенсации за аренду жилья, программа «Социальная ипотека», выплаты пособий молодым специалистам и другие.

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