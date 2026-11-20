Конкурс проводится в Серпухове уже более 35 лет и традиционно собирает лучших представителей системы образования городского округа.

В этом году за звание лучшего борются 28 участников: 10 молодых педагогов со стажем до трех лет, 10 работников дошкольного образования и 8 учителей-предметников. Все они прошли предварительный отбор на школьном уровне и являются достойными представителями своих образовательных организаций.

В зале присутствуют руководители школ и заместители — команды поддержки, что особенно важно для конкурсантов.

Первым испытанием стала «Методическая мастерская», где педагоги поделились личными находками и продемонстрировали профессиональные качества. В течение следующих двух недель участников ждут открытые уроки для учителей и занятия для воспитателей. Завершится конкурс круглым столом профессионалов в Комитете по образованию.

Конкурс — это значимая площадка для обмена опытом. Делясь наработками, педагоги получают новые знания и повышают квалификацию, что в итоге улучшает качество образования. Победители муниципального этапа представят Серпухов на областном конкурсе «Учитель года Подмосковья» весной 2027 года.