Конкурс патриотической песни прошел в Волоколамске

В Волоколамске прошел второй этап ежегодного конкурса инсценированной патриотической песни «Семья — опора государства, страны моей, моей России!». В мероприятии приняли участие девять команд.

Конкурс прошел в актовом зале гимназии № 1. В своих постановках школьники использовали такие песни, как «Главное — семья», «Родина моя», «МамаПапа», «Папа купил автомобиль», «Семья», «Аист на крыше» и другие. Каждое выступление ребята продумали до мелочей: костюмы, реквизиты, музыкальное сопровождение.

Участников поприветствовала глава округа Наталья Козлова. Она отметила, что конкурс проводится в Год семьи, объявленный президентом. Были среди гостей почетные жители и ветераны Волоколамска.

«Рада, что наше подрастающее поколение настолько серьезно задумывается о важных семейных ценностях таких, как любовь, взаимопонимание, поддержка, забота», — поделилась глава Волоколамского округа Наталья Козлова.