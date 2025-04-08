Конкурс патриотической песни прошел в Красногорске

Творческие коллективы, а также солисты школ и колледжей Красногорска приняли участие в вокальном конкурсе «Любовью к Родине дыша». Они исполнили песни военных лет и авторские композиции.

Конкурс проводят в Красногорске уже в 17-й раз. Концерт прошел во дворце культуры «Подмосковье». Всего участники исполнили 32 творческих номера.

Вокалисты выступили в двух номинациях. Первая была посвящена песням военных лет, вторая — композициям о большой и малой Родине.

«Конкурс патриотической песни как раз для тех, кто не обязательно занимается в наших творческих коллективах. Он дает возможность каждому попробовать себя в этом жанре. И, наверное, не случайно, что именно в Год защитника Отечества и 80-летия Победы у нас самое большое количество конкурсантов», — сказала начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Красногорска Галина Ковалева.

Все участники получили в подарок билеты на концерт в Государственный Кремлевский Дворец. Победители также стали обладателями сертификатов от администрации муниципалитета.