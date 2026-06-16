Конкурс патриотической песни прошел в Химках

В летнем лагере школы № 19 микрорайона Планерная 14 июня воспитанники подготовили музыкальные номера, стихи и творческие выступления. Центральным событием праздничной программы стал конкурс патриотической песни, посвященный Дню России.

На сцене выступили отряды со стихами, а также музыкальными и танцевальными номерами. Ребята исполнили песни «Посвящаю моей России», «За тебя, Родина-мать» и «Отчего так в России березы шумят».

«День России — особый праздник для каждого из нас. Он объединяет культуру, традиции и чувство принадлежности к своей стране. Программа „Успех V единстве поколений“ помогает сохранять и передавать эти ценности», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.

Председатель совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул, что подобные конкурсы играют важную роль в патриотическом воспитании молодежи. «Творчество помогает детям глубже знакомиться с историей страны и ее традициями», — сказал он.

Праздничные мероприятия ко Дню России прошли во всех микрорайонах Химок. Они объединили жителей округа вокруг культуры, традиций и истории страны.