Конкурс «Палитра старых мастеров» пройдет в Серпухове с 29 по 31 мая

Серпуховский историко-художественный музей примет участников международного конкурса-мастерской «Палитра старых мастеров». Этот проект объединяет инструменталистов, вокалистов, чтецов и художников из разных стран.

Как отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области, главная цель конкурса — выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, независимо от их социального происхождения, а также создание площадки для творческого обмена и профессионального роста.

Конкурс предоставляет возможность участникам продемонстрировать свои таланты в различных номинациях, охватывающих широкий спектр искусств: от инструментального исполнительства до театрального и изобразительного искусства.

Для желающих принять участие в конкурсе установлены следующие сроки подачи заявок: очное участие до 15 мая, заочное участие до 12 мая включительно.

Подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте Серпуховского историко-художественного музея.