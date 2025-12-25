Конкурс «Оживи светофор» прошел в Зарайске

В Зарайске завершился муниципальный этап Всероссийского творческого конкурса «Оживи светофор», который призван не просто обучить детей правилам дорожного движения, но и вдохновить их на осмысленное и творческое отношение к теме безопасности. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Безопасные дороги».

Торжественную церемонию награждения авторов лучших работ провел глава муниципального округа Виктор Петрущенко.

«Учащимся было предложено необычное и увлекательное задание: создать литературное произведение — рассказ, сказку или эссе, — главной темой которого стали бы правила поведения на дороге. Такой формат позволил ребятам не только продемонстрировать свои писательские таланты, но и глубоко погрузиться в тему, пропустив ее через призму собственного восприятия и фантазии», — сообщили организаторы.

Эксперты отметили актуальность затронутых проблем, убедительность в раскрытии заданной темы и искренность, с которой дети подошли к созданию своих произведений.

Первое место разделили Глеб Носадкин, Андрей Каширин и Анна Варламова, второе место заняли Роман Пронин, Дарья Старцева и Вероника Ложечкина, а третье место досталось Софье Монастырских.