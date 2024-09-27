Конкурс осенних пирогов прошел в доме культуры в Лобне
Ежегодный кулинарный фестиваль «Осенние пироги» состоялся в доме культуры «Луговая» городского округа Лобня. Мастерицы всех возрастов боролись за призы конкурса.
Организаторы мероприятия рассказали, что кулинары постарались показать все свое умение, поэтому пироги получились высшего качества и красоты. При таком разнообразии кулинарных шедевров жюри конкурса было нелегко выбирать победительницу.
В итоге первое место завоевала Светлана Борисюк, на втором — Валентина Подскребалина, третьей стала Анастасия Терентьева.
Отдельными призами были отмечены участницы фестиваля в различных номинациях. Самая креативная подача оказалась у Доминики Куликовой. Награду за оригинальность получила Виктория Чистова. Приз за волю к победе достался Екатерине Каменской, а работу Евы Куликовой отметили за осеннюю эстетику.
Для участников и гостей мероприятия выступил с концертом детский ансамбль народной песни «Калинка» под руководством Маргариты Котовой.
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