Конкурс осенних букетов ко Дню учителя прошел в школе в Волоколамске

Ученики средней школы № 3 создали около 30 осенних композиций из природных материалов. Кульминацией праздничного события стал конкурс на самый красивый букет.

Работы школьников удивили своим разнообразием: от классических цветочных композиций до оригинальных творений из овощей, шишек, ягод и других даров природы. Юные мастера использовали все, что могли найти вокруг, чтобы выразить свою благодарность и уважение к любимым педагогам.

Жюри было непросто выбрать победителей конкурса — каждая работа была выполнена с душой и любовью. В итоге лучшим признали букет, созданный учениками четвертого класса «А», который получился ярким, оригинальным и запоминающимся. В нем гармонично сочетаются шишки, сухоцветы, перцы, яблоки, желуди и другие овощи.

Работы участников конкурса представлены на выставке, украшающей школьный холл.