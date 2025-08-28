Конкурс органной музыки в Подольске получил статус всероссийского

Конкурс камерных ансамблей «В созвучии с органом» в культурно-просветительском центре «Дубровицы» удостоен статуса всероссийского. Его проводят в зале, где установлен единственный в России орган фирмы Spath из Фрайбурга.

Именно этот уникальный инструмент помогает проявить свое мастерство участникам конкурса. Проект на протяжении многих лет является яркой творческой площадкой. Он объединяет молодых музыкантов, открывает миру новые имена и знакомит слушателей с богатством органной музыки.

«Получение этого высокого статуса означает, что Подольск становится точкой притяжения для исполнителей и ансамблей со всей страны. В 2026 году 4 апреля конкурс пройдет в новом статусе. Уверен, этот день станет настоящим праздником искусства и подарит зрителям незабываемые впечатления», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.