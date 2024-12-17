Конкурс новогодних поделок прошел в детском саду «Самолетик» в Лобне

В группе «Созвездие» детсада «Самолетик» прошел конкурс «Зимняя сказка». Родители и дети объединились, чтобы создать удивительные зимние композиции.

Зима вдохновляет на творчество, поэтому семьи группы решили попробовать свои силы в создании уникальных поделок. Каждая семья превратилась в мастерскую, где рождались снежные пейзажи, сказочные персонажи и новогодние композиции. Участники вложили в работы много любви и фантазии, что сделало каждую поделку по-настоящему особенной.

Организаторы конкурса отметили, что подобные мероприятия помогают детям развивать творческие способности и воображение. А главное — это возможность провести время с родителями за совместным делом, которое объединяет и дарит праздничное настроение.

Все участники получили массу положительных эмоций, а выставка поделок стала настоящим украшением группы.