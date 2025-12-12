Конкурс новогодних игрушек начался в Детском парке в Подольске

В Детском парке Подольска установили новогоднюю елку. Кроме того, стартовал конкурс, в ходе которого выбирают самые красивые детские поделки.

Елку в парке украшают не обычные покупные шары, а игрушки ручной работы. В их изготовлении помогает культорганизатор Анастасия Кайма.

«Каждые выходные мы проводим бесплатные мастер-классы. Поскольку сейчас новогодняя пора, то мы стараемся делать новогодние украшения. Например, в прошлом месяце мы делали вот такие классные конфетки, чтобы украсить нашу елочку. Также мы готовим разный декор для нашей мастерской», — рассказала Анастасия.

Девятилетний Тимофей Лысенко вместе со своей мамой изготовил волшебный месяц. «Берем картонную коробку и вырезаем месяц. Потом наматываем любой цвет нитки на него. Потом наносим стеклянные бусинки, наклеиваем их на основание», — объяснил творческий процесс Тимофей.

Уже 20 декабря станут известны результаты конкурса. Все участники получат призы и приятные подарки.