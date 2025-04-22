Конкурс научно-исследовательских работ среди школьников прошел в Лосино-Петровском

Активисты партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском поучаствовали в организации и проведении конкурса научно-исследовательских проектов «Мой индивидуальный проект — 2025». Мероприятие состоялось на базе школы № 2 имени Дагаева.

Конкурс прошел в рамках партийного проекта «Новая школа» и направлен на поддержку талантливой молодежи, развитие научного мышления и популяризацию исследовательской деятельности среди школьников.

Работы оценивали муниципальные депутаты от фракции «Единая Россия» Вячеслав Кудряшов и Олег Стасов, педагогический состав и администрация школы № 2.

«Подобные инициативы крайне важны для формирования у подрастающего поколения интереса к науке и инновациям. Уверен, что сегодняшние школьные проекты — это завтрашние прорывные технологии, которые укрепят потенциал нашей страны», — отметил Вячеслав Кудряшов.

Благодаря конкурсу школьники повысили уровень критического и творческого мышления и умение презентовать себя.

«Поддержка молодых талантов — это стратегическая задача партии „Единая Россия“. Конкурс „Мой индивидуальный проект“ наглядно показывает, какие яркие, нестандартные идеи рождаются у нашей молодежи. Уверена, что многие из этих разработок найдут практическое применение и внесут вклад в развитие не только нашего округа, но и всей страны», — сказала куратор партийного проекта «Новая школа» Валентина Тропанец.