Конкурс научно-исследовательских работ среди школьников прошел в Лосино-Петровском
Активисты партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском поучаствовали в организации и проведении конкурса научно-исследовательских проектов «Мой индивидуальный проект — 2025». Мероприятие состоялось на базе школы № 2 имени Дагаева.
Конкурс прошел в рамках партийного проекта «Новая школа» и направлен на поддержку талантливой молодежи, развитие научного мышления и популяризацию исследовательской деятельности среди школьников.
Работы оценивали муниципальные депутаты от фракции «Единая Россия» Вячеслав Кудряшов и Олег Стасов, педагогический состав и администрация школы № 2.
«Подобные инициативы крайне важны для формирования у подрастающего поколения интереса к науке и инновациям. Уверен, что сегодняшние школьные проекты — это завтрашние прорывные технологии, которые укрепят потенциал нашей страны», — отметил Вячеслав Кудряшов.
Благодаря конкурсу школьники повысили уровень критического и творческого мышления и умение презентовать себя.
«Поддержка молодых талантов — это стратегическая задача партии „Единая Россия“. Конкурс „Мой индивидуальный проект“ наглядно показывает, какие яркие, нестандартные идеи рождаются у нашей молодежи. Уверена, что многие из этих разработок найдут практическое применение и внесут вклад в развитие не только нашего округа, но и всей страны», — сказала куратор партийного проекта «Новая школа» Валентина Тропанец.
Жюри высоко оценило разнообразие тем и глубину проработки проектов. Среди лучших были Ипатов Тимофей, Тишин Ростислав, Аникин Александр из 10А. Они подготовили исследование «Небесные разведчики» в области аэрокосмических технологий. Матвей Маликов из 9Г провел биохимическое исследование и рассказал о влиянии шоколада на организм человека. Кристина Ветошко из 10Т проанализировала современные цифровые торговые платформы. Ксения Авраменко из 9Ж разработала практическое применение инженерных решений «3D-моделирование в быту», а Дарья Клинкова из 10Г изучила влияние эфирных масел на психоэмоциональное состояние.
Вне конкурса отметили лонгрид на тему «Медиафеномены XXI века» Куликовой Кристины из 10Т.
Организаторы поблагодарили учеников и их научных руководителей за вклад в развитие интеллектуального потенциала молодежи. Подобные мероприятия доказывают, что образовательным учреждениям, представителям власти и общественным организациям важно работать сообща ради воспитания будущих лидеров науки и технологий.
«Инвестиции в знания — это инвестиции в будущее России», — подчеркнул Олег Стасов.