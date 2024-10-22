Конкурс народного творчества среди пенсионеров прошел в Воскресенске

В рамках программы губернатора Московской области «Активное долголетие в Подмосковье» в Воскресенске состоялся X Открытый конкурс самодеятельного народного творчества «Рио-Рита». Мероприятие объединило свыше 700 участников из 30 городских округов Подмосковья, а также Москвы и Твери.

Конкурс провели на площадке Дворца культуры «Юбилейный» муниципального учреждения «Центр развития культуры» городского округа Воскресенск. Тема мероприятия этого года — «Все начинается с семьи». Участники показали свои таланты в области хореографии, вокала и театрального искусства.

Из рук начальника управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елены Баклушиной члены жури конкурса, которые на протяжении 10 лет бессменно оценивали уровень мастерства участников, получили награды.

Депутат городского округа, директор Муниципального учреждения «Центр развития культуры» Дмитрий Муконин и заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин города Воскресенска Николай Гончаров обратились к собравшимся с приветственным словом. Они пожелали выступающим удачи и побед.

Номера творческих коллективов из Воскресенска получили на конкурсе высокую оценку жюри.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».