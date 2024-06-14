Конкурс народного искусства «Хранители наследия России» прошел в Красногорске

Более 970 артистов приехали в Красногорск, где стартовал XVI фестиваль-конкурс народного искусства «Хранители наследия России». С 2008 года ведущие исполнители-народники знакомят зрителей со своим творчеством.
Перед жюри фестиваля стояла непростая задача — за один день оценить конкурсные выступления гусляров и вокалистов, фольклорные ансамбли и семейные хоровые коллективы. На сцене свое творчество представили народники из разных городов России и ближнего зарубежья. Праздник получился насыщенным и для зрителей, и для участников.