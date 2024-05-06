Конкурс «Народная медицинская сестра» стартовал в Подмосковье | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 22:55 Конкурс «Народная медицинская сестра» стартовал в Подмосковье Московский областной онкологический диспансер

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Конкурс «Народная медицинская сестра» стартовал в Московском областном онкологическом диспансере. Процесс голосования проходит в три этапа, в ходе которых любой подписчик сообщества может выдвинуть кандидатуры и проголосовать за лучшую медицинскую сестру учреждения.

Главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов рассказал, что в связи с празднованием Международного дня медицинской сестры и с целью оценки эффективности работы среднего медицинского персонала было принято решение о проведении конкурса.

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Он проводится при поддержке первичной профсоюзной организации Московского областного онкологического диспансера. Три финалиста получат ценные призы и почетные грамоты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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