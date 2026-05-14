Конкурс на знание ПДД прошел в школах Лобни

14 мая в Лобне состоялся первый этап ежегодного конкурса «Безопасное колесо». Участники из числа юных инспекторов движения показали знания правил дорожного движения и навыки безопасного поведения на дороге.

На площадке конкурса собрались школьные команды, которым предстояло пройти несколько испытаний. Организаторы подготовили задания на знание ПДД, проверку внимательности и практические этапы, где участникам нужно было показать скорость реакции и умение ориентироваться в дорожных ситуациях. Победителей определяли по сумме набранных баллов.

Поддержать школьников пришли глава города Анна Кротова, начальник Госавтоинспекции Виталий Яценко и депутат Совета депутатов Александр Кузьмиченко. Гости пообщались с участниками и пожелали им уверенности во время прохождения этапов.

«„Безопасное колесо“ — это не просто соревнование, а настоящий праздник для самых активных и ответственных школьников. Знание ПДД и уважение на дороге — ключ к безопасности каждого из нас», — сказала Анна Кротова.

Во время испытаний участники выполняли задания как индивидуально, так и в составе команд. Судьи оценивали не только правильность ответов, но и умение быстро принимать решения в нестандартных ситуациях. Организаторы отметили высокий уровень подготовки школьников.

Все участники получили фирменные браслеты с символикой города. Команда, которая показала лучший результат на муниципальном этапе, представит Лобню на региональном уровне конкурса.