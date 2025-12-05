Конкурс на выбор проекта памятника Патриарху Никону начался в Истре

В Истре объявили начало открытого конкурса на выбор лучшего проекта памятника Патриарху Никону — основателю Новоиерусалимского Воскресенского монастыря. К участию приглашают профессиональных скульпторов, художников, архитекторов и дизайнеров, а также индивидуальных предпринимателей и юридические лица.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый проведут с 22 по 25 декабря 2025 года. Профессиональное жюри, в которое войдут представители власти, общественности, художники и архитекторы, рассмотрит все поданные заявки и отберет лучшие для участия во втором этапе, который начнется с 29 декабря 2025 года и продолжится до 20 февраля 2026 года.

Во время этого периода финалисты представят доработанные проекты. Также на этом этапе к оценке подключится широкая общественность. Окончательное решение с учетом мнения жителей примет конкурсная комиссия.

Работы можно прислать по электронной почте OblogovME@mosreg.ru.