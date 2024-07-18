Конкурс на включение в кадровый резерв ГУСТ завершился в Подмосковье

Конкурс на включение в кадровый резерв Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области прошел в регионе. Комиссию возглавил первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Кирилл Григорьев.

По его словам, кадровая политика ведомства нацелена на привлечение молодых квалифицированных специалистов, способных предлагать нестандартные решения и осваивать новые технологии. Он отметил, что центральный аппарат ведомства и инспекторский состав нуждаются в амбициозных и креативных сотрудниках.

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Светлана Викулова подчеркнула, что президентом России утверждены приоритетные национальные проекты, включая проект «Кадры», который направлен на подготовку высококвалифицированных специалистов.

«Сегодня мы прособеседовали более 100 кандидатов», — указала Светлана Викулова.

Она также выразила надежду, что граждане, прошедшие собеседование, уже в ближайшее время станут частью большой команды и будут трудиться во благо Подмосковья, учитывая интересы местных жителей.

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