Конкурс на строительство школы в селе Перхушково объявили в Одинцовском округе

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов объявил о старте конкурса на проектирование и строительство новой школы в селе Перхушково. Здание вместит 550 учеников.

Проект предусматривает возведение школы с полной инфраструктурой: просторным спортзалом, полноценной столовой, актовым залом для мероприятий и комфортными классами. Земельный участок под строительство уже передали в муниципальную собственность — его площадь составляет 2,86 гектара.

Сроки реализации проекта — с 2026 по 2028 годы. Новая школа должна распахнуть свои двери для учеников 1 сентября 2028 года.

Нынешнее здание Перхушковской школы — это постройка 1910 года. Объект не имеет ни спортзала, ни актового зала, а питание детям привозят. Новый учебный комплекс кардинально изменит ситуацию, обеспечив ребятам комфорт и безопасность, а округу — запас по учебным местам на годы вперед.