Конкурс на строительство новой автодороги стартовал в Раменском

В округе дан старт проекту по строительству новой автомобильной дороги, призванной улучшить транспортную доступность и связь между населенными пунктами. Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила об объявлении открытого конкурса для определения подрядчика, который возьмет на себя проектирование и строительство объекта.

Объявлен открытый электронный конкурс на выполнение полного комплекса работ, включающего в себя как проектно-изыскательские работы, так и непосредственно строительно-монтажные. Ключевой целью проекта является строительство современной автомобильной дороги, соединяющей поселок Денежниково и село Петровское.

Предполагается, что новая дорога протянется на 2615 метров, однако окончательная длина будет уточнена в процессе детального проектирования. Планируется, что строительство автомобильной дороги будет завершено в 2027 году.