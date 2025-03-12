Конкурс на строительство новой автодороги стартовал в Раменском

В округе дан старт проекту по строительству новой автомобильной дороги, призванной улучшить транспортную доступность и связь между населенными пунктами. Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила об объявлении открытого конкурса для определения подрядчика, который возьмет на себя проектирование и строительство объекта.
Объявлен открытый электронный конкурс на выполнение полного комплекса работ, включающего в себя как проектно-изыскательские работы, так и непосредственно строительно-монтажные. Ключевой целью проекта является строительство современной автомобильной дороги, соединяющей поселок Денежниково и село Петровское.
Предполагается, что новая дорога протянется на 2615 метров, однако окончательная длина будет уточнена в процессе детального проектирования. Планируется, что строительство автомобильной дороги будет завершено в 2027 году.
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