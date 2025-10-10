Конкурс на строительство котельной объявили в деревне Большое Буньково

Электронный конкурс на возведение блочно-модульной котельной объявили в деревне Большое Буньково в Богородском округе. Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что извещение о тендере разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.

Открытый конкурс предусматривает проведение комплекса работ, среди которых инженерные изыскания, создание проектной документации и строительство котельной.

Расчетная мощность объекта составит более 15 мегаватт.

Финансирование проекта осуществят в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств как областного, так и местного бюджета.

Работы на объекте завершат в следующем году.